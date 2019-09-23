В Башкирии к 2024 году уничтожат 24 незаконные свалки

В Башкирии в рамках регионального проекта «Чистая страна» к 2024 году будут ликвидированы 24 несанкционированные свалки в границах городов, сообщил и.о. министра природопользования и экологии РБ Урал Искандаров.

Среди них три наиболее опасных объекта - свалка промышленных отходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе, Семеновская золотоизвлекательная фабрика в Баймакском районе и шламонакопители на территории бывшего «Химпрома» в Уфе.

Кроме того, до 2024 года в республике запланировано строительство 16 мусоросортировочных комплексов и двух объектов по утилизации ТКО, передает пресс-служба правительства республики.

В настоящее время остается вопрос обустройства в городах и селах мусорных контейнерных площадок. Из бюджета республики на эти цели в 2019 году было выделено 650 млн рублей, что позволило увеличить количество контейнеров до 40 тысяч единиц, а количество мусорных площадок — до 15,5 тыс., доложил Искандаров.

Ранее сообщалось, что в Уфимском районе Башкирии может появиться мусороперерабатывающий завод.

