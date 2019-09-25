Казань примет Всемирный парковый конгресс

Всемирный конгресс World Urban Parks-2019 пройдет в Казани с 18 по 20 октября. Как отмечают СМИ, это первый случай, когда этот конгресс проходит в России.

Событие пройдет на территории МВЦ «Казань Экспо». Главная тема конгресса 2019 года — «Парки и города — развитие в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан».

В этом году деловая программа World Urban Parks Congress включает выступления 120 спикеров, больше 30 сессий и пленарных заседаний. Ожидается больше тысячи российских и зарубежных гостей.

Организаторами форума выступают международная ассоциация World Urban Parks, правительство Республики Татарстан при поддержке Минстроя России.

Напомним, в августе в Казани вручали престижную международную премию Ага Хана в области архитектуры, и ее лауреатом стала программа развития общественных пространств Татарстана.

