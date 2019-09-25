Фанатов «КАМАЗа» и «Спартака» развели по отдельным «клеткам»

Фото: Сергей Афанасьев

В Набережных Челнах фанатов московского «Спартака» и «КАМАЗа» развели по отдельным «клеткам» на расстоянии сотни метров по разные стороны дороги. Об этом передает корреспондент «Реального времени» с места событий.

Сегодня утром на трассе М-7 можно было наблюдать целую колонну автозаков, направляющуюся в Челны.

Напомним, сегодня, 25 сентября, в Набережных Челнах состоится матч в рамках Кубка России по футболу между «КАМАЗом» и московским «Спартаком». Начало встречи в 18.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на матч проданы все билеты. Большинство из них купили перекупщики и продавали на Avito за 3—5 тыс. рублей.