Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года колонии за вывих плеча сотрудника Росгвардии, вышел из СИЗО.



Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова.

Сегодня Мосгорсуд отпустил из СИЗО Устинова под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.

Павла Устинова задержали 3 августа в Москве. В это время там проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии обвинения, при задержании Устинов применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, в результате чего последний получил вывих плеча. Устинов не признал вину и заявил, что оказался на акции случайно. При этом Тверской районный суд не стал рассматривать видеозаписи момента задержания. В итоге Устинова приговорили к 3,5 года колонии.