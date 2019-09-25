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В казанских автобусах нашли неисправности, при которых нельзя ездить

16:06, 25.09.2019
В казанских автобусах нашли неисправности, при которых нельзя ездить
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 25 сентября, ГИБДД Казани устроила в Приволжском районе рейд по автобусам. Проверкам подвергся транспорт, осуществляющий регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам.

У двух автобусов найдены неисправности рулевого управления. Водители были привлечены к административной ответственности, а сам транспорт поместили на стоянку с запретом на дальнейшую эксплуатацию.

Кроме того, в трех автобусах выявили незаконные изменения в конструкции.

Подобные рейды будут продолжаться, заявили в пресс-службе УГИБДД по РТ.

Ранее в соцсетях появилось видео с горящим автобусом в Казани. «Реальное время» поговорило с перевозчиками и узнало, насколько важны инструктажи по безопасности и какова культура вождения у казанских перевозчиков.

БизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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