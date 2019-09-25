В Казани могут построить метро возле «XL», вокзала «Казань-1» и на Разъезде Восстания

В новом генеральном плане Казани предусмотрено строительство 26 станций метро. Об этом рассказал на пресс-конференции председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков. Сейчас ведутся работы по проектированию и подготовке к строительству первого участка второй ветки метро. Пока речь идет о четырех станциях: «Фучика», «Столетие ТАССР», «Десятый микрорайон» и «Сахарова», но в целом линия будет состоять из 12 станций.

В дальнейшем под метро зарезервированы места возле «XL», вокзала «Казань-1», на разъезде Восстания.