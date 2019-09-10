КАМАЗ намерен вступить в Транспортную ассоциацию Московской агломерации

ПАО «КАМАЗ» собирается вступить в Транспортную ассоциацию Московской агломерации (ТАМА). Вопрос об этом рассмотрели на сентябрьском совете директоров общества.

Как следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации, совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров принять решение об участии КАМАЗа в этой ассоциации.

Упомянутая ассоциация, как сообщается на ее сайте, ставит целью «консолидацию представителей транспортного сообщества и смежных отраслей по содействию их эффективного и динамичного развития». Ее учредителями являются ГУП города Москва «Мосгортранс» и ООО «ГЕПАРТ» (московский пассажирский перевозчик). Ассоциация участвует в разработке некоторых нормативных документов по московской транспортной системе.