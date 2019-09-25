В Приволжском районе Казани отремонтирована улица
В Приволжском районе Казани отремонтировали улицу Пожарную протяженностью 707 метров. Это сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На улице уложили новый слой асфальта, установлены 39 дорожных знаков, сделаны три искусственные неровности.
Генподрядчиком работ является ООО «Волгадорстрой», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Общая сумма финансирования нацпроекта в Татарстане на 2019 год составляет 5,384 млрд рублей.
Ранее «Реальное время» рассказывало, как реализуется данный нацпроект в Татарстане. Как сообщили изданию в Миндортрансе, в Казанской агломерации к концу года должны быть отремонтированы 47,3 км дорог, в Челнинской — 40,9 км, в Нижнекамской — 9,3 км дорог.ОбществоБизнесТранспортАвто Татарстан
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