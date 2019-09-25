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Ревизор объяснил, что не так с остановкой за 99 тысяч рублей в Башкирии

10:17, 25.09.2019 6
Ревизор объяснил, что не так с остановкой за 99 тысяч рублей в Башкирии

Ситуацию с остановкой за 99 тысяч рублей из профнастила, раскрашенной в цвета российского флага, которую установили в Туймазинском районе Башкирии, объяснил ревизор территориального финансового управления района.

Напомним, новость про торжественное открытие остановки с шариками и красной лентой появилась на сайте местной администрации, позже она была удалена. Однако ее успели растиражировать СМИ.

Многих пользователей удивила стоимость остановочного павильона из профнастила и отсутствие асфальтированной площадки.

«Администрацией сельского поселения Какрыбашевский сельсовет был заключен договор с ООО «Газовик» на изготовление, транспортировку и монтаж данного остановочного павильона для школьного автобуса в деревню Ардатовка на сумму 99 тысяч рублей. По результатам ревизионной проверки стало известно, что в данную стоимость была также заложена сумма на асфальтировку территории, но из-за плохих погодных условий работы не были выполнены», - передает «Башинформ» слова председателя Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания РБ Риды Субханкуловой.

Она отметила, что из-за начала учебного года и необходимости детям ездить в школу остановку и сдали в таком виде. Однако подрядчик пообещал завершить работы при изменении погоды. Чиновница убедила, что как только дожди прекратятся, асфальтировка будет сделана.

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    Очевидно всё! В таких ситуациях пресс службе даже комментарий смысла давать нет!
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  • Анонимно 25 сен
    но все равно что то дорого.
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  • Анонимно 25 сен
    А шарики ? А ленточка ? Все же денег стоит
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  • Анонимно 25 сен
    Я недавно перед домом асфальтировал так вот. 1 кв метр асфальтирования стоит 500 рублей Сюда включено все и асфальт и доставка и работы по укатке бетона Это в Туймазах Ну а в Ардатовке может быть немного дороже так как вести дальше Вот и считайте сколько там квадратов
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  • Анонимно 25 сен
    Конечно дорого обошлась остановка. Не сделан асфальт, а такое праздничное открытие устроили.
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  • Анонимно 07:24
    если бы шумиху не подняли, так и топтались бы детишки в грязи, целого лета ж не хватило
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