Ревизор объяснил, что не так с остановкой за 99 тысяч рублей в Башкирии

Ситуацию с остановкой за 99 тысяч рублей из профнастила, раскрашенной в цвета российского флага, которую установили в Туймазинском районе Башкирии, объяснил ревизор территориального финансового управления района.

Напомним, новость про торжественное открытие остановки с шариками и красной лентой появилась на сайте местной администрации, позже она была удалена. Однако ее успели растиражировать СМИ.

Многих пользователей удивила стоимость остановочного павильона из профнастила и отсутствие асфальтированной площадки.

«Администрацией сельского поселения Какрыбашевский сельсовет был заключен договор с ООО «Газовик» на изготовление, транспортировку и монтаж данного остановочного павильона для школьного автобуса в деревню Ардатовка на сумму 99 тысяч рублей. По результатам ревизионной проверки стало известно, что в данную стоимость была также заложена сумма на асфальтировку территории, но из-за плохих погодных условий работы не были выполнены», - передает «Башинформ» слова председателя Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания РБ Риды Субханкуловой.

Она отметила, что из-за начала учебного года и необходимости детям ездить в школу остановку и сдали в таком виде. Однако подрядчик пообещал завершить работы при изменении погоды. Чиновница убедила, что как только дожди прекратятся, асфальтировка будет сделана.