Ларионова: «Президент конкретизировал задачи. Стационарные учреждения здравоохранения подлежат ремонту»

Заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова отметила, что во время обращения президента РТ с ежегодным Посланием к парламенту республики Рустам Минниханов перечислил наиболее значимые события уходящего года.

На заседании Госсовета «присутствовали и победители чемпионата профессий, и лучшие предприниматели и представители других интересных значимых направлений, которые развиваются в республике, — это отличие последнего Послания от от ряда предыдущих».

— Прозвучало направление о создании новых полилингвальных школ — это значимое направление для нашей республики. По образованию и воспитанию сегодня тема звучала очень емко, остро. Яркой чертой доклада было то, что сегодня вопросы, которые находятся в ведении Министерства образования РТ, становятся приоритетными. Прозвучали и вопросы, связанные с повышением качества и уровнем жизни населения, вопросы здравоохранения. Беспрецедентная программа по капитальному и текущему ремонту поликлинических учреждений завершена — в России только поставили эту задачу, а мы ее уже решили. И сегодня президент заявил, что и стационарные учреждения здравоохранения в республике тоже подлежат ремонту. Увеличение президентских программ с 27 до 40, на мой взгляд, — колоссальная задача, которая решается эффективно. Для меня важно, что вопросы качества жизни населения в приоритете. Президент конкретизировал задачи с точки зрения исполнителей.