Сенатор от Госсовета Татарстана Емельянов вошел в комитет СФ по аграрно-продовольственной политике

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов вошел в состав комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Стоит отметить, что бывший сенатор от РТ Ильдус Ахметзянов также входил в вышеупомянутый комитет.

Ранее Емельянов сложил полномочия главы Елабужского района. Вместо него исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета района стал Рустем Нуриев.



20 сентября Емельянов был избран членом Совета Федерации — представителем от Государственного совета РТ. Полномочия вновь избранного сенатора вступят в силу со 2 октября. Кандидатуру Емельянова на пост предложил спикер Государственного совета Фарид Мухаметшин.