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Сенатор от Госсовета Татарстана Емельянов вошел в комитет СФ по аграрно-продовольственной политике

12:25, 25.09.2019
Сенатор от Госсовета Татарстана Емельянов вошел в комитет СФ по аграрно-продовольственной политике
Фото: gossov.tatarstan.ru

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов вошел в состав комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Стоит отметить, что бывший сенатор от РТ Ильдус Ахметзянов также входил в вышеупомянутый комитет.

Ранее Емельянов сложил полномочия главы Елабужского района. Вместо него исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета района стал Рустем Нуриев.

20 сентября Емельянов был избран членом Совета Федерации — представителем от Государственного совета РТ. Полномочия вновь избранного сенатора вступят в силу со 2 октября. Кандидатуру Емельянова на пост предложил спикер Государственного совета Фарид Мухаметшин.

ОбществоВласть Татарстан
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