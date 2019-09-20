Экс-глава Елабужского района Геннадий Емельянов стал сенатором от Госсовета Татарстана
Бывший глава Елабужского района Татарстана Геннадий Емельянов избран членом Совета Федерации — представителем от Государственного совета РТ. Решение было принято на заседании парламента.
Полномочия вновь избранного сенатора вступят в силу со 2 октября. Кандидатуру Емельянова на пост предложил спикер Государственного Совета Фарид Мухаметшин.
Ранее Емельянов сложил полномочия главы Елабужского района. Вместо него стал исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета района стал Рустем Нуриев.
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