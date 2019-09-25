Сенаторы переизбрали председателем Совфеда Валентину Матвиенко

Сегодня члены Совета Федерации выбрали председателя верхней палаты российского парламента. Им осталась Валентина Матвиенко.

За это решение проголосовали 153 сенатора, против и воздержавшихся не было, передает ТАСС.

Председателем Верховного суда РФ переизбран Вячеслав Лебедев.

Напомним, что еще весной 2019 года «Коммерсант» написал о возможной отставке Матвиенко. В мае произошло увольнение авторов этой статьи. В результате почти весь отдел политики газеты ушел в отставку.