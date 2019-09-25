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Сенаторы переизбрали председателем Совфеда Валентину Матвиенко

12:08, 25.09.2019 3
Сенаторы переизбрали председателем Совфеда Валентину Матвиенко
Фото: council.gov.ru

Сегодня члены Совета Федерации выбрали председателя верхней палаты российского парламента. Им осталась Валентина Матвиенко.

За это решение проголосовали 153 сенатора, против и воздержавшихся не было, передает ТАСС.

Председателем Верховного суда РФ переизбран Вячеслав Лебедев.

Напомним, что еще весной 2019 года «Коммерсант» написал о возможной отставке Матвиенко. В мае произошло увольнение авторов этой статьи. В результате почти весь отдел политики газеты ушел в отставку.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    пожизненный председатель. вир дом пенсионеров
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  • Анонимно 25 сен
    1.жоржик. яркий пример полезности наличия гастарбайтеров на Руси для выполнения всех видов работ;
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  • Анонимно 25 сен
    Что Матвиенко переизбрали - правильно. Она очень много делает для регионов. Впервые за много лет, благодаря ей, столица вспомнила, что Россия не Московской областью заканчивается.
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