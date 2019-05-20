12 сотрудников «Коммерсанта» уйдут из издания после увольнения двух сотрудников из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов покинут из издания после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Как написал Сафронов в Facebook, увольнения потребовал акционер издательского дома, высказавший «серьезные претензии» к их материалу. Корреспонденты покинут издание 21 мая по решению сторон.

Вслед за Сафроновым и Ивановым из редакции уйдут и остальные сотрудники отдела политики — это 12 человек, включая замглавредактора Глеба Черкасова.

«У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы», — сообщил Черкасов в Facebook.

17 апреля «Коммерсант» написал со ссылкой на источники, что в ближайшее время в правительстве РФ могут произойти кадровые перестановки. Так, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заменит на посту спикера Совфеда Матвиенко, которая перейдет на работу в Пенсионный фонд России. Пресс-секретарь Матвиенко опроверг эту информацию.

