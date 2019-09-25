В Казани задержана замруководителя управления Росреестра РТ

В Казани сотрудники Следкома и экономической полиции пришли с обыском в управление Росреестра по РТ и задержали заместителя руководителя управления Аду Зайдуллину. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили близкие к Регпалате источники.



Уголовное дело возбуждено по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

В пресс-службе управления Росреестра по РТ сегодня не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию об уголовном преследовании Зайдуллиной. Предложили направить письменный запрос в адрес руководителя ведомства.

В Следкоме вопрос об уголовном деле вип-регистратора оставили без ответа.

Аде Зайдуллиной — 47 лет. Закончила КГУ и Российскую академию правосудия. Карьеру начинала пионервожатой в школе Васильево и воспитателем ясли-сада в Казани. Работала в компании «АНТ» на позиции заместителя гендиректора по общим вопросам (2005—2006 г.) и старшим менеджером в фирме «Русмет». С 2006-го получила должность инженера отдела обработки информации ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ.

Пост замруководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ Зайдуллина заняла в январе текущего года. До этого в течении двух лет возглавляла отдел государственной регистрации недвижимости в электронном виде.

По данным источников «Реального времени», претензии к работе задержанной связаны с ее предыдущей должностью.

Ранее СК возбудил дело с ущербом 370 млн рублей в отношении сотрудников Росреестра в Дагестане.