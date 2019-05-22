СК возбудил дело в отношении главы и сотрудников Росреестра Дагестана

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и сотрудников ведомства.

Следствием установлено, что в 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество, целью которого являлось незаконное обогащение путем проведения незаконных юридических действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, расположенными на территории Республики Дагестан, а также последующего их незаконного отчуждения.

Члены преступного сообщества через составление подложных постановлений от имени главы администрации города Махачкалы, поддельных выписок из хозяйственных книг и других документов незаконно предоставили более 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности.

В результате было совершено хищение муниципальной и государственной собственности и причинен ущерб государству на сумму более 370 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.



Ранее министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова арестовали по делу о хищении 20 млн рублей.

