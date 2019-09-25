Еще один депутат Госсобрания Башкортостана досрочно сложила с себя полномочия

Еще один депутат Госсобрания республики Башкортостан — Суфия Зидиханова от «Единой России» сложила с себя полномочия. Данное постановление намерены принять на пленарном заседании парламента, которое пройдет завтра, 26 сентября.

«Суфия Зидиханова покидает депутатский корпус по собственному желанию. Сегодня на мое имя поступило ее письменное заявление о досрочном сложении полномочий. Нам необходимо принять соответствующее решение», — прокомментировал председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Он отметил, что Зидиханова была избрана по единому республиканскому округу, а это значит, что процедура дополнительных выборов не предусматривается, передает пресс-служба Госсобрания Башкирии.

Мандат сохраняется за «Единой Россией». Вопрос о передаче его новому депутату будет решен оперативно, заключил Толкачев.

Вчера стало известно, что депутат Госсобрания Башкирии от ЛДПР Айгуль Ханафина досрочно сложила с себя полномочия.