Депутат Госсобрания Башкирии от ЛДПР досрочно сложила с себя полномочия

Депутат Госсобрания Башкирии от ЛДПР Айгуль Ханафина досрочно сложила с себя полномочия. Данное постановление намерены принять на ближайшем пленарном заседании парламентарии.

«От депутата поступило заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Нам необходимо принять решение о досрочном сложении полномочий. Поскольку Айгуль Ханафина была избрана по единому республиканскому округу, дополнительных выборов не будет», — сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Мандат слагающего полномочия депутата сохранится за фракцией партии ЛДПР. Решение о передаче мандата будет приниматься Высшим советом партии в Москве, передает пресс-служба Госсобрания Башкирии.

Ранее сообщалось, что депутаты Госсобрания Башкирии согласовали Владимира Ведерникова на должность прокурора республики.

