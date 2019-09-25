Кубок России по хоккею с мячом. Казанское «Динамо» сыграло вничью с «Водником»

Казанское «Динамо» в рамках первого этапа Кубка России в Ульяновске сыграло вничью с архангельским «Водником» — 4:4.

По ходу встречи казанцы вели с преимуществом в два мяча, но в итоге позволили сопернику сравнять счет. Голами в составе «Динамо» отметились Рамиль Ибрагимов, Михаил Тюко, Денис Артюшин и Игорь Ларионов.

Следующий матч казанцы проведут 26 сентября против «Мурмана» в 11.30 по мск.

На данный момент в активе «Динамо-Казань» 8 очков в четырех матчах турнира, благодаря чему они идут на третьей строчке в своей группе.