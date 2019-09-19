С сайта районной администрации в Башкирии удалили новость про торжественное открытие остановки

Новость про открытие остановки из профнастила, раскрашенной в цвета российского флага, стала недоступной на сайте Туймазинского района.

Сообщалось, что остановку открывали в торжественной обстановке с шариками и красной лентой. На мероприятии присутствовали жители деревни Ардатовка, ученики и учителя школы села Какрыбашево, а также депутаты совета сельского поселения.

В новости отмечалось, что с этой остановки ежедневно шесть учеников отправляются на учебу на школьном автобусе, и теперь сооружение будет защищать их от непогоды. Называлась и стоимость сооружения — 99 тысяч рублей. Новость растиражировали региональные СМИ, некоторые — в критическом ключе.