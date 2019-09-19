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С сайта районной администрации в Башкирии удалили новость про торжественное открытие остановки

16:51, 19.09.2019 4
С сайта районной администрации в Башкирии удалили новость про торжественное открытие остановки

Новость про открытие остановки из профнастила, раскрашенной в цвета российского флага, стала недоступной на сайте Туймазинского района.

Сообщалось, что остановку открывали в торжественной обстановке с шариками и красной лентой. На мероприятии присутствовали жители деревни Ардатовка, ученики и учителя школы села Какрыбашево, а также депутаты совета сельского поселения.

В новости отмечалось, что с этой остановки ежедневно шесть учеников отправляются на учебу на школьном автобусе, и теперь сооружение будет защищать их от непогоды. Называлась и стоимость сооружения — 99 тысяч рублей. Новость растиражировали региональные СМИ, некоторые — в критическом ключе.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19 сен
    не позорились бы,три листа профнастила 6 угольников по четыре метра и скамейка,аж на целых 99 тысяч рублей и торжественное открытие.При порывистом ветре улетит ваша остановка аж до Туймазов
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  • Анонимно 20 сен
    100000 для такой остановки - слишком дорого.
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  • Анонимно 20 сен
    Отмыли денюжки аккуратно. Как обычно.
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  • Анонимно 20 сен
    С работой делали такую 15-20 000 руб. У них морда не треснула?
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