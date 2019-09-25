Футболисты московского «Спартака» прибыли в Челны

Накануне вечером в аэропорту Бегишево в Набережных Челнах приземлился чартерный самолет с футбольной командой «Спартак».

Сразу после прибытия футболисты устроили стихийную автограф-сессию, задержавшись возле многочисленных встречающих болельщиков. В соцсетях сообщают, что фанаты также встречали команду возле гостиницы.

Напомним, сегодня, 25 сентября, в Набережных Челнах состоится матч в рамках Кубка России по футболу между «КАМАЗом» и московским «Спартаком». Начало встречи в 18.30 по московскому времени.