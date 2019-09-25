Новости спорта

11:29 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Футболисты московского «Спартака» прибыли в Челны

08:12, 25.09.2019
Футболисты московского «Спартака» прибыли в Челны
Фото: vk.com/fcsm_official

Накануне вечером в аэропорту Бегишево в Набережных Челнах приземлился чартерный самолет с футбольной командой «Спартак».

Сразу после прибытия футболисты устроили стихийную автограф-сессию, задержавшись возле многочисленных встречающих болельщиков. В соцсетях сообщают, что фанаты также встречали команду возле гостиницы.

Напомним, сегодня, 25 сентября, в Набережных Челнах состоится матч в рамках Кубка России по футболу между «КАМАЗом» и московским «Спартаком». Начало встречи в 18.30 по московскому времени.

СпортФутболОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров