Эксперты назвали автомобили с лучшими мультимедийными системами

Аналитики провели опрос удовлетворенности автолюбителей мультимедийными системами. На его основе они составили список лучших моделей в нескольких классах.

Так, в малом классе наиболее успешным стал седан Hyundai Accent, в России получивший название Solaris. Среди компактных кроссоверов лучшие медиасистемы имеют Kia Soul. В классе среднеразмерных автомобилей лидерство забрал Hyundai Santa Fe.

Лучшие системы среди больших авто оказались у Nissan Titan, пишут «Известия».

В премиальном сегменте малым авто с лучшей аудиосистемой стал кроссовер Mercedes-Benz GLA. В премиум-компакте лидирует седан Genesis G70, в премиуме среднего размера — кроссовер Audi Q8 поделил место с купе Porsche 911, а в большом премиальном сегменте лучшим стал BMW 7-series.

Исследование проводит компания J.D. Power. Эксперты проводят опросы нескольких тысяч клиентов. Критерием оценки служит количество негативных откликов на 100 автомобилей, с которыми сталкиваются автомобилисты в ходе первых трех месяцев эксплуатации машины.