Ведущие урбанисты страны рассказывают казанцам о современных тенденциях в архитектуре

В казанском центре современной культуры «Смена» проходят бесплатные тематические лекции ведущих архитекторов и урбанистов страны. Организатором лекций выступает всероссийский хакатон «Города».

Сегодня главный куратор фестиваля «Арт-Овраг» Антон Кочуркин расскажет о фестивальных культурных программах. Помимо этого, состоится дискуссия на тему «Современные тенденции в архитектуре и проектировании общественных зданий». Участие в ней также примут директор института архитектуры и дизайна КГАСУ Карина Насибуллина и архитектор Ильсияр Тухватуллина.

Завтра планируется обсудить интересные архитектурные проекты. Перед слушателями выступят помощник проректора Московского архитектурного института Анастасия Успенская, архитектор Павел Мельник и начальник отдела культурных проектов Роскультцентра, куратор хакатона «Города» Мария Беляева, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

На вчерашней лекции рассказали, как горожане, власть и бизнес могут сделать крутое общественное пространство.

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» проходит в Казани с 21 по 27 сентября. Проект победителя хакатона будет реализован в одном из городов Татарстана.