Проект победителя Всероссийского урбанистического хакатона будет реализован в одном из городов Татарстана
Завтра в Казани стартует Всероссийский урбанистический хакатон «Города». Его участниками станут молодые урбанисты и дизайнеры от 18 до 30 лет, прошедшие отборочный этап Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», где они на протяжении четырех дней решали кейсы по преображению и благоустройству семи локаций в Татарстане.
На площадках Казани, Арска, Азнакаево, Бавлов, Лениногорска и Мамадыша они познакомятся с особенностями местности, сделают необходимые замеры, фотографии, зарисовки. Помимо этого, запланированы общественные слушания, где свои предложения по благоустройству объекта смогут озвучить местные жители, передает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.
По окончании работ участники доработают свои кейсы и презентуют экспертному жюри готовую концепцию объекта, в том числе эскизный проект и техническое задание. Проект-победитель хакатона будет реализован в рамках программы реновации объектов инфраструктуры молодежной политики РТ.
График проведения общественных слушаний опубликован на сайте ведомства.
Напомним, ранее Кабмин Татарстана продлил программу благоустройства городской среды до 2024 года.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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