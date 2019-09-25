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«Реальное время» будет вести онлайн-трансляцию послания Минниханова к Госсовету

05:15, 25.09.2019
«Реальное время» будет вести онлайн-трансляцию послания Минниханова к Госсовету
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету Татарстана. «Реальное время» будет вести онлайн-трансляцию обращения на сайте интернет-издания.

Как ранее сообщалось, послание будет озаглавлено как речь «О внешнем и внутреннем положении Татарстана».

Президент Татарстана зачитает послание в ГБКЗ им. Сайдашева. На мероприятие будут приглашены 600 гостей, без учета 100 депутатов парламента. В тот же день после послания пройдет третье заседание Госсовета республики.

ОбществоВласть Татарстан
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