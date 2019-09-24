Греф: инвестиции в нефтепереработку сократились почти до нуля

Налоговые маневры в России привели к сокращению инвестиций в нефтепереработку фактически до нуля, заявил глава Сбербанка Герман Греф на заседании общественного совета при Минэнерго.

— Шарахнули эти две налоговые реформы, два налоговых маневра — и все. […] Фактически ноль — инвестиции в нефтепереработку. И это два налоговых маневра под гарантии фактически государства, и так далее и так далее, — приводит слова Грефа «Интерфакс».

Греф добавил, что если подобная налоговая политика продолжится, «никто никуда не будет инвестировать».

Напомним, еще в марте этого года убытки нефтяников из-за налогового маневра за 2 месяца оценили в 55 млрд рублей.

