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Промышленность

Греф: инвестиции в нефтепереработку сократились почти до нуля

21:52, 24.09.2019 1
Греф: инвестиции в нефтепереработку сократились почти до нуля
Фото: realnoevremya.ru

Налоговые маневры в России привели к сокращению инвестиций в нефтепереработку фактически до нуля, заявил глава Сбербанка Герман Греф на заседании общественного совета при Минэнерго.

— Шарахнули эти две налоговые реформы, два налоговых маневра — и все. […] Фактически ноль — инвестиции в нефтепереработку. И это два налоговых маневра под гарантии фактически государства, и так далее и так далее, — приводит слова Грефа «Интерфакс».

Греф добавил, что если подобная налоговая политика продолжится, «никто никуда не будет инвестировать».

Напомним, еще в марте этого года убытки нефтяников из-за налогового маневра за 2 месяца оценили в 55 млрд рублей.

ПромышленностьНефть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    Мда.. Классная у нас политика, направленная на усугубление, а не на поддержку и развитие. Не удивительно тогда, что с каждым годом жить в стране все хуже.
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