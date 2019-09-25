Соцсети: в Башкирии трактор обогнал пробку по трамвайным путям
В соцсетях появилось видео необычного для трактора способа обойти пробки в городе. Тракторист для обхода затора воспользовался трамвайными путями.
В комментариях пользователи поддержали поступок тракториста: некоторые предположили, что он выехал на трамвайные пути, потому что очень торопился с работы домой.
Символично и то, что, судя по сообщениям пользователей, обгон произошел именно на улице Трамвайная в Уфе.
Напомним, накануне в соседнем Татарстане водитель автобуса объехал пробку по встречной полосе, так как пассажиры опаздывали на работу и учебу. За это водителя отстранили от работы.Общество БашкортостанТатарстан
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