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Соцсети: в Башкирии трактор обогнал пробку по трамвайным путям

03:42, 25.09.2019
Соцсети: в Башкирии трактор обогнал пробку по трамвайным путям
Фото: скринщот видео instagram.com/bash_dtp_official/

В соцсетях появилось видео необычного для трактора способа обойти пробки в городе. Тракторист для обхода затора воспользовался трамвайными путями.

В комментариях пользователи поддержали поступок тракториста: некоторые предположили, что он выехал на трамвайные пути, потому что очень торопился с работы домой.

Символично и то, что, судя по сообщениям пользователей, обгон произошел именно на улице Трамвайная в Уфе.

Напомним, накануне в соседнем Татарстане водитель автобуса объехал пробку по встречной полосе, так как пассажиры опаздывали на работу и учебу. За это водителя отстранили от работы.

Общество БашкортостанТатарстан
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