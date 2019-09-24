УНИКС уступил «Олимпиакосу» на Кубке Гомельского

На проходящем в Москве Кубке Гомельского УНИКС уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 66:70.

Самым результативным в составе казанской команды стал Джамар Смит, набравший 17 очков. Завтра в матче за третье место УНИКС встретится с проигравшей командой из пары ЦСКА — «Промитеас».

Кубок имени А.Я. Гомельского проводится в двенадцатый раз. Этот традиционный турнир — дань уважения легендарному тренеру Александру Яковлевичу Гомельскому.

В нынешнем году в Кубке принимают участие две российские команды — УНИКС, ЦСКА и два представителя Греции — «Олимпиакос» и «Промитеас».