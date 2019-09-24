Турецкий бизнесмен пойдет под суд в Татарстане за неуплату 354 млн рублей налогов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 53-летнего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Эрель Газстрой». Его обвиняют в уклонении от налогов на 354 млн рублей.

По версии следствия, в период с января 2013 года по июль 2016 года бизнесмен указал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о якобы полагающихся налоговых вычетах в связи с понесенными расходами при расчетах с 14 фирмами — контрагентами за строительно-монтажные работы, которые те фактически не выполняли.

Свою вину бизнесмен не признал и сейчас находится под подпиской о невыезде, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В открытых источниках сказано, что руководитель фирмы «Эрель Газстрой» — бизнесмен турецкого происхождения Эрель Динчер. Как в отношении «Эрель Газстрой», так и в отношении Динчера поданы иски о банкротстве — причем о личном банкротстве иск подала компания «Сургутзазстрой», о банкротстве фирмы иск подала ФНС. Судя по сообщениям СМИ, строительную деятельность фирма Динчера вела именно в сибирских регионах.

Напомним, в сентябре СКР заподозрил в уклонении от уплаты налогов руководство «Татфлота».