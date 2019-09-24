Правительство Башкирии оценило дополнительные доходы от развития в регионе сети автолавок

Развитие в Башкирии нестационарной мобильной торговли (автолавок) обеспечит поступление в бюджет к 2025 году дополнительно 660 млн рублей.

Такую оценку привел и. о. председателя Госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.

— Затраты на данную программу — порядка 1,6 млрд рублей, включая как бюджетные, так и в большей степени привлеченные инвестиционные средства. Общее увеличение товарооборота к 2024-му должно достичь 3,3 млрд рублей. Соответственно доходы в бюджет республики при фиксированной минимальной наценке оцениваются по итогам 2024 года в 660 млн рублей», — сообщил он журналистам во вторник.

Гусев отметил, что региональная программа по стратегическим направлениям социально-экономического развития республики до 2024 года предусматривает развитие торговли и потребительского рынка, в том числе за счет обеспечения торговым обслуживанием 1,4 тыс. населенных пунктов, не имеющих стационарных торговых объектов, передает «Интерфакс».

Сегодня также стало известно, что правительство Башкирии за этот год собирается выплатить «Российским железным дорогам» около 460 млн рублей компенсации за пригородные перевозки.

