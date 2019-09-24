Госдума приняла закон о праве полиции выносить предостережения
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о наделении полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, или недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с Василием Пискаревым, сообщает пресс-служба ГД.
Предполагается, что МВД России будет определять порядок объявления предостережения, его форму и перечень уполномоченных к этому категорий должностных лиц. Какие действия будут считаться недопустимыми и какого вида предостережения полагается объявлять гражданам, в тексте закона не уточняется.ОбществоВласть
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