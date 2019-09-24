Похититель картины Куинджи из Третьяковки: «Хотел хайпануть и вернуть полотно на место»

Денис Чуприков, обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, заявил, что его целью было «хайпануть».

«В идеале хотел вернуть картину на место и повесить, как была... Мне не дали вернуть ее обратно. ФСБ работает быстрее», — сказал Чуприков в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривается его дело.

Идея кражи появилась у Чуприкова накануне похищения, пишет «Интерфакс».

«Зашел в порядке общей очереди, обошел выставку, посмотрел документальный фильм про художника и пошел в большой зал. Затем подошел к стенке, где была картина «Ай-Петри», подошел к ней и начал за ней наблюдать. В этот момент у меня появилась идея привлечь к себе внимание — снять картину и вернуть ее на следующее утро. В тот момент я понимал, что вокруг меня много посетителей», — сказал он.

Напомним, 27 января была похищена картина Архипа Куинджи с выставки, проводившейся в Третьяковской галерее. Мужчина подошел и снял холст со стены на глазах у посетителей, принявших его за сотрудника галереи. Позже преступник был задержан, картина найдена. Изначально Чуприков говорил, что хотел продать полотно и рассчитаться с долгами.