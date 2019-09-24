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С автовокзала «Восточный» начнет курсировать новый маршрут

16:06, 24.09.2019
С автовокзала «Восточный» начнет курсировать новый маршрут
Фото: KZN.RU

С 28 сентября с автовокзала «Восточный» открывается движение по регулярному междугороднему маршруту Казань — Бугульма.

Отправка будет осуществляться ежедневно с 7.00. Время в пути составляет 5 часов 20 минут.

Протяженность маршрута составляет 310 км. Его путь проходит через Альметьевск, сообщает Минтранс РТ.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября по 14 октября расписание нескольких пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится.

БизнесТранспорт Татарстан
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