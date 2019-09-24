Производители Татарстана смогут отгружать товары в новый сортировочный центр Ozon — видео

Интернет-ретейлер Ozon в конце октября 2019 года запустит в Казани сортировочный центр, который в первую очередь будет работать для татарстанских товаропроизводителей — партнеров маркетплейса. Об этом стало известно на заседании дискуссионного клуба на тему «Розничная онлайн-торговля. Перспективы глобальные, национальные и региональные» в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ.

Сейчас на Ozon зарегистрировано более 150 товаропроизводителей из Республики Татарстан, и свои товары они доставляют в центральный логистический центр компании в Твери, что не всегда удобно. С открытием нового сортировочного центра в границах города товары для маркетплейса можно будет доставлять туда. Это сделает работу на маркетплейсе Ozon значительно удобнее.

Сегодня уже каждый пятый заказ пользователя Ozon содержит товары маркетплейса, товары партнеров формируют около трети ассортимента площадки. Самые популярные категории — товары для красоты и здоровья, товары для дома, детские товары и книги.

Ранее сообщалось, что новый распределительный центр интернет-ретейлера OZON откроется в Татарстане к середине 2020 года. Он обойдется компании в 1 млрд рублей.