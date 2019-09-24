Нобель Арустамян: «Спартак» обязан проходить «КАМАЗ», надо смотреть на вещи объективно»

Телекомментатор Нобель Арустамян дал свой прогноз на игру «КАМАЗ» — «Спартак» в рамках розыгрыша Кубка России.

«Спартак» — абсолютно непредсказуемая команда, где много проблем, как мы понимаем, и внутренних, и внешних. Но надо все же смотреть на вещи объективно: «КАМАЗ» — это команда, которая вряд ли может оказать достойное сопротивление «красно-белым». Даже с учетом кубкового матча, даже с учетом того, что он пройдет в Набережных Челнах.

Поэтому даже в нынешнем состоянии фаворит «Спартак». Москвичи обязаны проходить «КАМАЗ» — тут сомнений быть не может», — сказал Арустамян.

Ранее сообщалось, что на матч Кубка России по футболу между «КАМАЗом» и «Спартаком» проданы все билеты.