«Крылья Советов» предложили школьникам поработать диктором на игре с «Тамбовом»

Самарские «Крылья Советов» запустили акцию «Голос «Крыльев» для местных школьников, предлагая им стать диктором на ближайшем матче клуба против «Тамбова».

Для участия в акции необходимо записать видео с ответом на вопрос, как именно участник будет поддерживать свой родной клуб в предстоящем матче.

Автор лучшего ролика получит возможность стать диктором стадиона «Самара Арена» и объявить состав «Крыльев Советов» в игре с «Тамбовом».