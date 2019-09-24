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«Крылья Советов» предложили школьникам поработать диктором на игре с «Тамбовом»

13:35, 24.09.2019
«Крылья Советов» предложили школьникам поработать диктором на игре с «Тамбовом»
Фото: kc-camapa.ru

Самарские «Крылья Советов» запустили акцию «Голос «Крыльев» для местных школьников, предлагая им стать диктором на ближайшем матче клуба против «Тамбова».

Для участия в акции необходимо записать видео с ответом на вопрос, как именно участник будет поддерживать свой родной клуб в предстоящем матче.

Автор лучшего ролика получит возможность стать диктором стадиона «Самара Арена» и объявить состав «Крыльев Советов» в игре с «Тамбовом».

СпортФутболОбщество
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