За семь месяцев на производствах Татарстана погибли 13 рабочих

Фото: Максим Платонов

По итогам января — июля 2019 года на предприятиях Татарстана произошло 13 смертельных несчастных случаев и 16 случаев с тяжелыми последствиями. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов.

В 2018 году на предприятиях промышленности и торговли произошли 48 несчастных случаев, в которых пострадали 50 человек, пишет «Татар-информ».

Ранее руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров рассказал, что за 10 лет в республике произошло 99 промышленных аварий, более 70% приходится на три вида надзора: объекты химии и нефтехимии — 25 аварий, объекты энергетики — 23 аварии, подъемные сооружения — 22 аварии. Больше всего аварий за период с 2013 года произошло на объектах 1-го класса опасности — 40% от общего количества.