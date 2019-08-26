Борис Петров: «За 10 лет в республике произошло 99 промышленных аварий»

Сегодня на заседании Совета безопасности РТ вновь говорили о вопросах промышленной и пожарной безопасности на предприятиях республики.



Руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров рассказал, что за 10 лет в республике произошло 99 промышленных аварий, более 70% приходится на три вида надзора: объекты химии и нефтехимии — 25 аварий, объекты энергетики — 23 аварии, подъемные сооружения — 22 аварии. Больше всего аварий за период с 2013 года произошло на объектах 1-го класса опасности — 40% от общего количества.

По его словам, большинство аварий и несчастных случаев связано с несоблюдением требований норм и правил эксплуатации, порядка проведения ремонтных работ, допуском к работам неподготовленного персонала.



Борис Петров сообщил о недостаточно эффективном решении вопроса по обновлению оборудования и обратил внимание на вопросы подготовки, переподготовки и аттестации рабочего персонала и инженерно-технических работников, а также на необходимость эффективного взаимодействия всех сил и средств, занятых в ликвидации аварий на опасных производственных объектах.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул в своем выступлении важность соблюдения всех требований промбезопасности. «Существующие требования промышленной безопасности диктуют жесткие условия. Однако нередки случаи, когда действующие производства им не соответствуют», — считает президент РТ.

«Каждая авария — это не только материальный ущерб, нанесенный производству и упущенная выгода. Самое главное — это человеческие жертвы, — заявил президент Татарстана. — Контролем и надзором за обеспечением безопасности опасных производственных объектов занимаются специально уполномоченные органы в области промышленной, пожарной, экологической безопасности. Контролеров достаточно. Вопрос — в их результативности».



В работе также приняли участие председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, секретарь Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов и руководители промышленных предприятий Татарстана.