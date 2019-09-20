Ученые нашли связь между водопроводной водой и развитием рака

Группа ученых проанализировала связь примесей в водопроводной воде с онкологическими заболеваниями в США. Согласно их выводам, химические элементы могли привести к 100 тысячам случаев заболевания раком.

Исследование проводили Сидни Эванс, Крис Кэмпбелл и Ольга Найденко, говорится в статье, опубликованной на сайте Heliyon.

Специалисты проанализировали, как канцерогенные химикаты в более чем 48 тысячах систем водоснабжения влияют на здоровье человека. Они обнаружили, что наибольшую опасность представляют примеси мышьяка, урана, радия и побочные продукты дезинфекции.

Главный автор исследования Сидни Эванс подчеркнул, что влияние химикатов в отдельности уже изучалось. Однако совокупное воздействие еще не проверялось.

Как отмечают исследователи, риск возникновения онкологии из-за химикатов в водопроводной воде на два порядка выше, чем минимальный риск развития рака, равный одному на миллион.

Отмечается, что для различных штатов США совокупный риск рака из-за грязной питьевой воды схож с рисками онкологии из-за примесей в воздухе.

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