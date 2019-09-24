В Башкирии выявили 10 финансовых пирамид

За первые полгода в Башкирии выявили 10 компаний с признаками финансовой пирамиды.

Они действовали в виде потребительских кооперативов и обществ с ограниченной ответственностью. Некоторые из них образовывали группы, во главе которых находились одни и те же люди.

Отмечается, что компании не вели реальную деятельность, а только привлекали участников, обещая высокие доходы, жилье и автомобили, передает «Башинформ».

В одном случае организация принимала взносы граждан под повышенную процентную ставку. Позже эти деньги направлялись на выдачу займов другим компаниям. При этом погашение перед физическими лицами по таким взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств денег.

Другой случай — потребительские кооперативы, которые не имеют права работать на финансовом рынке, привлекали людей, мимикрируя под республиканскую кредитную организацию.

Кроме того, за первые полгода Центробанк России выявил 36 организаций, не зарегистрированных в Башкирии. Они вели незаконную деятельность на финансовом рынке. Большинство из них, 24 компании — «нелегальные кредиторы». Они предоставляли потребительские кредиты, не имея на это права. Чаще всего они работали под видом микрофинансовых организаций или ломбардов.

Ранее полицейские из Ижевска нашли подозреваемую в мошенничестве, объявленную в федеральный розыск их коллегами из Казани. Она была задержана и доставлена в столицу Татарстана.