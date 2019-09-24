Ярославский «Локомотив» уволил Мактавиша

Ярославский «Локомотив» объявил об отставке главного тренера команды Крейга Мактавиша.

«Локомотив» сообщает о том, что старший тренер Крейг Мактавиш освобожден от занимаемой должности. Мы благодарим мистера Мактавиша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор команды Александр Ардашев.

Напомним, что Крейг Мактавиш возглавил «Локомотив» летом нынешнего года. До этого клубом руководил нынешний тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, уволенный весной за плохие результаты ярославцев в плей-офф.

Это вторая отставка в текущем сезоне КХЛ. Ранее со своей должности в «Металлурге» был уволен Йозеф Яндач.