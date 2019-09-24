В Казани осужден нижегородский вандал, что раскрасил здания МВД и ДУМ

Фото: "Реальное время"

К 300 часам обязательных работ приговорил сегодня Вахитовский суд Казани 26-летнего нижегородца Павла Булыгина.

Он признан виновным в вандализме и порче пяти объектов культурного наследия Татарстана, включая бывшие здания Госбанка, штаб-квартиру Духовного управления мусульман и пресс-центр МВД Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.



В суде любитель граффити полностью признал вину в надписях bool, оставленных с помощью баллончика с черной краской при ночной прогулке по Казани минувшей весной.

За время рассмотрения дела Булыгин успел погасить ущерб в 20 тысяч рублей трем потерпевшим организациям. В связи с чем адвокат подсудимого Вячеслав Салмин просил суд прекратить дело с назначением судебного штрафа.

Напомним, на старте процесса нижегородец заявил — не знал, что портит культурное наследие.