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В Казани осужден нижегородский вандал, что раскрасил здания МВД и ДУМ

11:59, 24.09.2019 1
В Казани осужден нижегородский вандал, что раскрасил здания МВД и ДУМ
Фото: "Реальное время"

К 300 часам обязательных работ приговорил сегодня Вахитовский суд Казани 26-летнего нижегородца Павла Булыгина.

Он признан виновным в вандализме и порче пяти объектов культурного наследия Татарстана, включая бывшие здания Госбанка, штаб-квартиру Духовного управления мусульман и пресс-центр МВД Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

В суде любитель граффити полностью признал вину в надписях bool, оставленных с помощью баллончика с черной краской при ночной прогулке по Казани минувшей весной.

За время рассмотрения дела Булыгин успел погасить ущерб в 20 тысяч рублей трем потерпевшим организациям. В связи с чем адвокат подсудимого Вячеслав Салмин просил суд прекратить дело с назначением судебного штрафа.

Напомним, на старте процесса нижегородец заявил — не знал, что портит культурное наследие.

ПроисшествияОбществоИсторияКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 сен
    Правильное решение! Сейчас ему скребок и щетку в руки и на улицу - стирать надписи и наклейки с домов! Есть еще предложение к органу исполнения наказаний - пусть заранее объвят, где он будет это делать, чтобы привести туда школьников на экскурсию. Всё-таки прав был Энгельс, только труд может из обезьяны сделать человека.
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