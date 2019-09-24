В крупнейшем торговом центре Уфы прошла эвакуация
Сегодня, 24 сентября, в торгово-развлекательном центре «Планета» в Уфе в рамках пожарных учений провели плановую эвакуацию персонала.
Во время них были отработаны правила поведения на случай ЧС.
«Цель учений — повышение осведомленности персонала, арендаторов и подрядных организаций, обслуживающих торгово-развлекательный центр, о правилах эвакуации при пожаре в условиях, приближенных к реальности», — сообщили в пресс-службе МЧС РБ.
Данное мероприятие направлено на поддержание высокого уровня пожарной безопасности в ТЦ.
Ранее в ТЦ «Мега» в Уфе сработала пожарная сигнализация. Из торгового центра были эвакуированы около 2 тысяч человек.
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