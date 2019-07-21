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В Уфе из ТЦ «Мега» эвакуировали 2 тысячи человек из-за пожара

17:57, 21.07.2019
В Уфе из ТЦ «Мега» эвакуировали 2 тысячи человек из-за пожара
Фото: скриншот google.ru

Сегодня в ТЦ «Мега» в Уфе сработала пожарная сигнализация. Из торгового центра были эвакуированы около 2 тысяч человек.

После этого на место прибыли экстренные службы. В ходе осмотра здания выяснилось, что на погрузочной зоне «Меги» загорелась большая коробка с упаковочными остатками. Очаг возгорания ликвидирован, сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии.

В настоящее время на месте работает дознаватель ведомства, передает ИА «Башинформ».

Напомним, что в июле прошлого года в ТЦ «Мега» в Уфе также сработала пожарная сигнализация. После этого посетителей здания эвакуировали. Позже выяснилось, что тревога была ложной.

Происшествия Башкортостан
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