Власти Казани готовы потратить до 44 млн рублей на высадку деревьев на Самосыровской свалке

Дирекция по закупкам казанской администрации объявила тендер на «биологический этап рекультивации» Самосыровской свалки. Исполком готов заплатить до 44 млн рублей.

Из техзадания следует, что исполнитель должен засыпать землей верх полигона и его откосы. Далее потребуется посадить деревья, кустарники и засеять многолетними травами. Заказчик хочет получить более 1,1 тысячи деревьев и кустарников.

Заказчиком выступает Комитет ЖКХ исполкома Казани, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Напомним, что Самосыровская свалка рекультивируется с 2018 года.