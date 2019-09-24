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На стоки «Водоканала» установлена система автоматического контроля

07:03, 24.09.2019
На стоки «Водоканала» установлена система автоматического контроля
Фото: eco.tatarstan.ru

На выпуске стоков МУП «Водоканал» установили специальное оборудование, которое будет фиксировать превышение загрязняющих веществ более чем по 70 показателям. Из них по девяти показателям сточные воды предприятия в Волгу будут отслеживаться в режиме онлайн. Это объемный расход, температура, pH, ХПК, взвешенные вещества, нитрат-ион, аммоний-ион, фосфор и фосфат.

Все данные будут автоматически передаваться специалистам Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Экологи Татарстана взяли сточные воды МУП «Водоканал» под постоянный контроль, чтобы предотвратить загрязнение рек республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в Татарстане, согласно приказу Минприроды РФ, обязаны создать системы автоматического контроля до 2027 года семь предприятий.

Ранее стало известно, что в Татарстане начали реконструкцию очистных сооружений в рамках проекта «Оздоровление Волги».

ОбществоИнфраструктураТехнологии Татарстан
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