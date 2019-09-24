На стоки «Водоканала» установлена система автоматического контроля

На выпуске стоков МУП «Водоканал» установили специальное оборудование, которое будет фиксировать превышение загрязняющих веществ более чем по 70 показателям. Из них по девяти показателям сточные воды предприятия в Волгу будут отслеживаться в режиме онлайн. Это объемный расход, температура, pH, ХПК, взвешенные вещества, нитрат-ион, аммоний-ион, фосфор и фосфат.

Все данные будут автоматически передаваться специалистам Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Экологи Татарстана взяли сточные воды МУП «Водоканал» под постоянный контроль, чтобы предотвратить загрязнение рек республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в Татарстане, согласно приказу Минприроды РФ, обязаны создать системы автоматического контроля до 2027 года семь предприятий.

Ранее стало известно, что в Татарстане начали реконструкцию очистных сооружений в рамках проекта «Оздоровление Волги».