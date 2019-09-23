Почти 400 дольщиков башкирского ЖК «Миловский парк» получат квартиры в октябре

Часть дольщиков уфимского долгостроя ЖК «Миловский парк» в конце октября получат квартиры в новом микрорайоне «Молодежный». Речь идет о 391 жителе Башкирии.

В самом «Миловском парке» будет проведена смена застройщика. Республика окажет соответствующую финансовую поддержку для завершения работ, сообщил на совещании в правительстве республики и. о. председателя Госстроя РБ Марат Ахмадуллин.

Финансово-экономическая схема достройки ЖК «Миловский парк», по его словам, была одобрена всеми участниками, передает пресс-служба главы РБ.

— Схему утверждаем, начинайте работать. Передачу жилья в «Молоежном» планируйте на 28 октября и обязательно проинформируйте меня об этом, — сказал глава республики Радий Хабиров.

Напомним, в конце июля более 200 семей получили ключи от квартир в «Миловском парке».