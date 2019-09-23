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Российскую легкую атлетику отстранили в 12-й раз подряд, спортсмены продолжат выступать под нейтральным флагом

23:28, 23.09.2019
Российскую легкую атлетику отстранили в 12-й раз подряд, спортсмены продолжат выступать под нейтральным флагом
Фото: dspkazan.com

На совете рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было принято решение оставить в силе отстранение российской сборной от участия в соревнованиях. Спортсмены национальной команды России смогут участвовать на международных первенствах, но под нейтральным флагом.

«Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация легкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах.

На наше решение повлияло сегодняшнее решение исполкома WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре. Поскольку в базе данных существуют исправления, это условие (восстановления в правах ВФЛА) не может считаться выполненным.

Рабочая группа также донесла до совета, что у национальной федерации остаются проблемы со спортсменами и региональными федерациями, которые продолжают работать с дисквалифицированными тренерами, что, в свою очередь, демонстрирует отсутствие сильной антидопинговой культуры», — сообщил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен на пресс-конференции.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.

СпортОбщество
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