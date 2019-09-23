В Казани установят мемориальную доску в честь экс-министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова

Премьер-министр Татарстана подписал постановление об установлении мемориальной доски бывшему министру юстиции Анасу Тазетдинову.

Он появится на фасаде здания по адресу: Казань, ул. Кремлевская, 12, говорится в документе.

Разместить доску предложило Министерство юстиции Татарстана. Сроки установки не сообщаются.

Ранее в Казани открыли мемориальную доску первому наркому здравоохранения ТАССР Кашафу Мухтарову. Она была установлена в здании, где с середины XIX века находилась аптека, принадлежавшая магистру фармации Фердинанду Грахе.



Справка

Тазетдинов Анас Габдуллович родился 23 февраля 1927 г. в деревне Верхний Налим Заинского района ТАССР. В 1934-1944 гг. обучался в Верхне-Багряжской средней школе, в 1942 г. вступил в комсомол. После окончания школы работал в колхозе «Кзыл октябрь». В декабре 1944 г. был призван в Красную Армию СССР и зачислен курсантом в 6 отдельный учебный батальон. В августе 1945 г. был переведен в военную часть № 61469, где прослужил до окончания срока службы в апреле 1951 г.



После демобилизации вернулся в Казань. С марта 1951 г. — член КПСС. В мае 1951 г. поступил на работу в трест №40 на должность бригадира железнодорожной ветки. В сентябре 1951 г. был зачислен в Казанский юридический институт. В связи с ликвидацией института в июне 1952 г. был переведен на юридический факультет Казанского Государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина, который окончил в 1956 г. По окончании университета был принят на должность секретаря партийной организации Икшурминской моторно-тракторной станции Сабинского района ТАССР. В 1957-1959 гг. работал секретарем и заведующим отделом пропаганды и агитации Сабинского райкома КПСС ТАССР. В 1959-1962 гг. занимал должность инструктора отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС. В 1962 г. был переведен на должность первого секретаря Балтасинского райкома КПСС Татарской АССР. С 1965 г. по 1971 гг. работает заместителем заведующего (затем заведующим) сектором культуры отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС.



4 февраля 1971 г. А. Г. Тазетдинов вступил на должность Министра юстиции ТАССР. В период работы в Министерстве был награжден медалью «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и Почетной грамотой «За долговременную плодотворную работу в партийных и советских органах». Министерство юстиции Анас Габдуллович возглавлял по 17 сентября 1987 г. в 1987 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный юрист ТАССР».