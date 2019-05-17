В Казани открыли мемориальную доску первому наркому здравоохранения ТАССР Кашафу Мухтарову

Сегодня в Казани была торжественно открыта мемориальная доска, посвященная первому наркому здравоохранения ТАССР Кашафу Мухтарову. В торжественной церемонии принял участие министр здравоохранения РТ Марат Садыков.



Мемориальная доска была установлена в здании, где с середины XIX века находилась аптека, принадлежавшая магистру фармации Фердинанду Грахе, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

После 1917 года аптека была национализирована, а в доме в 1920 году разместился Наркомздрав. В 1970-е годы в здании размещался родильный дом №6, а с 1960 годов — городская больница №19 и родильный дом, в помещениях аптеки — женская консультация. Сегодня это здание реконструировано. В нем расположен многопрофильный медицинский (перинатальный) центр.